Tesori d’Oriente partnerem wakacyjnej akcji Radia ZET. Marka rusza z aktywacją konsumencką nad Bałtykiem
Tesori d’Oriente po raz kolejny dołącza do wakacyjnej akcji „A może nad morze...” organizowanej przez Radio ZET.
2026-07-16, 16:21

 

 W sześciu nadmorskich miejscowościach marka stworzy własną strefę, w której połączy prezentację i testowanie produktów z aktywnościami angażującymi konsumentów. Projekt obejmie między innymi sesje jogi, konkursy z nagrodami oraz prezentację najnowszych propozycji znajdujących się w portfolio marki.

Wakacyjna aktywacja Tesori d’Oriente rozpocznie się 17 lipca w Łebie i potrwa do 22 sierpnia. W kolejnych tygodniach specjalna strefa marki pojawi się także we Władysławowie, Pogorzelicy, Pobierowie, Krynicy Morskiej i Mielnie. Obecność podczas trasy Radia ZET pozwoli marce dotrzeć bezpośrednio do konsumentów wypoczywających nad Bałtykiem i zaprezentować swoje produkty w wakacyjnym, angażującym otoczeniu.

 

 

Bezpośredni kontakt z konsumentami

W strefie Tesori d’Oriente odwiedzający będą mogli poznać i przetestować wybrane produkty marki, w tym jej najnowsze propozycje. Aktywności zostały zaplanowane tak, aby umożliwić uczestnikom bezpośredni kontakt z produktami i przybliżyć im charakterystyczny świat Tesori d’Oriente.

Na miejscu odbędą się prezentacje produktów, konkursy z nagrodami oraz dodatkowe aktywności i niespodzianki dla uczestników wydarzenia.

 

Ważnym elementem programu będą również sesje jogi organizowane trzy razy dziennie. Aktywność ruchowa na plaży uzupełni produktową część strefy i podkreśli związki marki z relaksem, pielęgnacyjnymi rytuałami oraz chwilą wytchnienia. Udział w wakacyjnej trasie Radia ZET pozwala marce na bezpośredni kontakt z konsumentami w naturalnym, letnim otoczeniu. Strefa została zaplanowana tak, aby nie ograniczała się wyłącznie do prezentacji produktów, ale pozwalała uczestnikom poznać świat Tesori d’Oriente poprzez zapach, relaks i aktywność. Połączenie testowania produktów z angażującymi atrakcjami ma budować kontakt z odbiorcami w lekki i niewymuszony sposób.

 

Doświadczenie marki w wakacyjnym otoczeniu

Strefa Tesori d’Oriente została zaprojektowana jako przestrzeń łącząca działania produktowe z doświadczeniem opartym na relaksie, ruchu i zmysłowym charakterze marki.

Uczestnicy będą mogli nie tylko zapoznać się z ofertą Tesori d’Oriente, ale również spędzić czas w otoczeniu nawiązującym do orientalnych inspiracji, wyrazistych kompozycji zapachowych i pielęgnacyjnych rytuałów, z którymi kojarzona jest marka.

Obecność podczas akcji „A może nad morze...” jest elementem letniej komunikacji Tesori d’Oriente oraz okazją do budowania bezpośrednich relacji z konsumentami w miejscach intensywnego ruchu turystycznego.

 

Sześć przystanków nad Bałtykiem

Strefa Tesori d’Oriente pojawi się w następujących miejscowościach:

  1. Łeba - 17-18 lipca Wejście nr 13, za hotelem Plaza Resort
  2. Władysławowo - 24-25 lipca Wejście nr 1, przy ul. Morskiej
  3. Pogorzelica - 31 lipca-1 sierpnia Ul. Plażowa, zejście nr 5
  4. Pobierowo - 7-8 sierpnia Zejście przy ul. Jana z Kolna
  5. Krynica Morska - 14-15 sierpnia Zejście nr 24, ul. Korczaka, przy hotelu Morski Widok
  6. Mielno - 21-22 sierpnia Ul. 1 Maja, przy dyskotece Bajka

W każdej lokalizacji odwiedzający będą mogli poznać produkty Tesori d’Oriente, wziąć udział w konkursach i aktywnościach oraz skorzystać z sesji jogi organizowanych trzy razy dziennie.

 

https://tesoridoriente.pl/

 

 

KONTAKT / AUTOR
Kamila Nowakowska
BJM Partners Kamila Nowakowska
668772338
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