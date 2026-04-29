NOWOŚĆ NA RYNKU: Tesori d’Oriente Dezodorant Ikigai 150 ml – relaks i świeżość, które stają się codziennym rytuałem

Nowość została stworzona z myślą o osobach, które chcą połączyć skuteczną ochronę z elegancką, orientalno‑kwiatową kompozycją zapachową. Dezodorant Ikigai otula skórę subtelnym aromatem inspirowanym japońską filozofią odnajdywania radości w codziennych chwilach.

Wyjątkowe właściwości produktu

Długotrwałe poczucie świeżości – wspiera komfort przez cały dzień, niezależnie od tempa życia.

– wspiera komfort przez cały dzień, niezależnie od tempa życia. Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem – lekka formuła pomaga kontrolować zapach potu, nie obciążając skóry.

– lekka formuła pomaga kontrolować zapach potu, nie obciążając skóry. Zapach Ikigai – elegancka, orientalno‑kwiatowa kompozycja, która łączy świeżość z ciepłą, zmysłową nutą.

– elegancka, orientalno‑kwiatowa kompozycja, która łączy świeżość z ciepłą, zmysłową nutą. Wygodna aplikacja w sprayu – równomierne rozpylenie i szybkie odświeżenie w każdej sytuacji.

– równomierne rozpylenie i szybkie odświeżenie w każdej sytuacji. Uniwersalne zastosowanie – idealny do pracy, szkoły, na trening i w podróży.

Dezodorant jest polecany osobom, które cenią pielęgnację zamieniającą codzienność w mały rytuał. Dla tych, którzy chcą, by ich dezodorant nie tylko chronił, ale też dopełniał zapachową opowieść linii Ikigai.

Nowy dezodorant Ikigai łączy praktyczność z charakterystycznym dla Tesori d’Oriente podejściem do zapachu – tworzy aurę świeżości i elegancji, która towarzyszy przez cały dzień. To idealne uzupełnienie perfum, żelu pod prysznic i balsamu z tej samej linii

IKIGAI funkcjonalny zapach potwierdzony badaniami neuronaukowymi*– Ikigai to wyjątkowa kompozycja, w której zastosowano mieszankę naturalnych olejków eterycznych. Zapach łączy w sobie tradycję i naukę. Zabiera w prawdziwą podróż przez subtelne, kwiatowe pejzaże japońskiej wiosny. Otula zmysły delikatnym bukietem sakury, który łączy się z owocową świeżością brzoskwini i energetyzującą nutą bergamotki. W sercu kompozycji kryje się miękkość różanych płatków, kwiat pomarańczy i nuta jaśminowa, budując harmonijną aurę spokoju. Całość spowija ciepła, kremowa baza z paczuli, bursztynu i wanilii – niczym delikatny, kojący uścisk, który pozostaje na skórze, zapraszając do chwili wyciszenia i wewnętrznej równowagi. Co ważne, relaksacyjne działanie zapachu IKIGAI zostało potwierdzone badaniami neuronaukowymi – technologią coraz częściej wykorzystywaną przy tworzeniu funkcjonalnych kompozycji zapachowych.

Nazwa badań: Emotiwaves™ i Scentwaves™, wykonawca: dsm-firmenich

Emotiwaves™ - To innowacyjne kompozycje zapachowe opracowane przez firmę dsm-firmenich, które mają na celu wywoływanie pozytywnych emocji – takich jak spokój, energia, poczucie pewności siebie czy relaks.

Bazują na badaniach neurologicznych, m.in. z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (fMRI), który pokazuje, jak mózg reaguje na konkretne zapachy. Są wykorzystywane w produktach typu: świece, perfumy, kosmetyki – pomagając konsumentom osiągnąć pożądany nastrój. Scentwaves™ - To koncepcja związana z emocjonalnym oddziaływaniem zapachów. Nazwa może być rozszerzeniem idei Emotiwaves™ – podkreślając, jak zapachy wpływają na nasze emocje i wspomnienia poprzez układ limbiczny w mózgu. Zastosowanie: Produkty z Emotiwaves™ wpisują się w trend dbania o samopoczucie i rytuały codziennego życia.

Dezodorant Ikigai: poj. 150 ml, cena: ok. 16 zł

MARKA: Tesori d'Oriente, Dystrybutor: Corri , PRODUKT: dezodorant IKIGAI- Tesori d'Oriente IKIGAI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.