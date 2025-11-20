Tesori d’Oriente FIOR DI LOTO  

Daj się zaprosić w aromatyczną podróż do świata kwiatowej harmonii i orientalnej elegancji dzięki kolekcji Fior di Loto Tesori d’Oriente. Ta wyjątkowa linia produktów body & home, inspirowana subtelnym pięknem lotosu – symbolem czystości i równowagi – łączy w sobie bogactwo składników pielęgnujących z delikatnym, kwiatowym zapachem, który otula ciało i wprowadza wnętrza w atmosferę spokoju. Każdy produkt kolekcji tworzy przestrzeń luksusu i odprężenia, w której codzienna pielęgnacja staje się rytuałem harmonii i przyjemności dla zmysłów.

Filozofia kolekcji i główne składniki

Fior di Loto to kolekcja, która przemienia codzienną pielęgnację w rytuał relaksu i subtelnego luksusu. Jej formuły zostały wzbogacone o kwiat lotosu – symbol harmonii i czystości, ceniony za bogactwo aminokwasów i flawonoidów o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Wspiera regenerację skóry, przywraca jej miękkość i naturalny blask. Towarzyszy mu masło shea, znane z głębokiego nawilżenia i odżywienia, które otula ciało aksamitną warstwą ochrony. Połączenie tych składników nadaje kolekcji wyjątkowy charakter: pielęgnacja staje się chwilą odprężenia, a aromat lotosu wprowadza atmosferę spokoju i elegancji.

Produkty BODY

Żel pod prysznic Fior di Loto – 250 ml – 15.00 zł – Delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją nawilżoną i otuloną kwiatowym aromatem lotosu.

Płyn do kąpieli Fior di Loto – 500 ml – 27.00 zł – Tworzy delikatną pianę, wypełniając łazienkę subtelnym zapachem lotosu.

Krem do ciała Fior di Loto – 300 ml – 35.50 zł – Nawilża i odżywia skórę, nadając jej aksamitną miękkość.

Krem do rąk Fior di Loto – 75 ml – 11.00 zł – Intensywnie pielęgnuje dłonie, szybko się wchłaniając i pozostawiając delikatny aromat.

Dezodorant Fior di Loto – 150 ml – 23.00 zł – Zapewnia ochronę i świeżość, otulając skórę subtelnym zapachem lotosu.

Mydło w płynie Fior di Loto – 300 ml – 16.00 zł – Delikatnie oczyszcza dłonie, nie wysuszając skóry, pozostawiając świeży aromat.

Woda toaletowa Fior di Loto – 100 ml – 28.50 zł - lekki i jednocześnie intensywnie zmysłowy zapach tworzy aurę spokoju i luksusu.

Produkty HOME

Płyn do płukania Fior di Loto – 760 ml (38 prań) – 17.00 zł – Zmiękcza tkaniny i nadaje im subtelny, długo utrzymujący się zapach kwiatów lotosu.

Świeca zapachowa Fior di Loto – 200 g – 34.50 zł – Wypełnia wnętrza subtelnym, kwiatowym zapachem, tworząc atmosferę spokoju i elegancji.

Zapach serii Fior di Loto – Orientalno‑kwiatowa harmonia

Kompozycja Fior di Loto otwiera się świeżymi nutami pomarańczy i brzoskwini, z delikatnym różowym akcentem, które nadają lekkości i energii. W sercu rozkwita hipnotyzujący bukiet jaśminu, konwalii i tuberozy, w którym dominuje kwiat lotosu – subtelny, elegancki i pełen harmonii. Baza zapachu, zbudowana na wanilii, piżmie i drzewie sandałowym, wnosi głębię, trwałość i ciepło orientalnej kompozycji. Fior di Loto to zapach kobiecy, lekki i jednocześnie intensywnie zmysłowy, który pozostaje na skórze przez długi czas, tworząc aurę spokoju i luksusu.

Rytuał Fior di Loto

Rytuał Fior di Loto to codzienna celebracja harmonii i piękna. Aromatyczny żel pod prysznic otula ciało delikatną pianą, krem nadaje skórze aksamitną miękkość, a subtelny zapach lotosu wypełnia wnętrza dzięki świecy i perfumom do prania. Każdy produkt tej kolekcji tworzy spójną całość, która przemienia zwykłe chwile w doświadczenie relaksu i elegancji. Fior di Loto to luksus dostępny na co dzień – rytuał, który koi zmysły i wprowadza atmosferę spokoju zarówno w pielęgnacji ciała, jak i w przestrzeni domu.

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha