TESORI D’ORIENTE – HAMMAM. Aromatyczna kolekcja produktów BODY & HOME - Zmysłowy rytuał oczyszczenia inspirowany tradycją orientalnych łaźni.

Wyobraź sobie chwilę, w której zamiast codziennego pośpiechu otula Cię aromat olejku arganowego, kwiatu pomarańczy i jaśminu. Hammam od Tesori d’Oriente to kolekcja, która zamienia pielęgnację w rytuał relaksu i odnowy. To zaproszenie do świata egzotycznych aromatów, harmonii i zmysłowej przyjemności – jak chwila spędzona w tradycyjnej tureckiej łaźni.

Filozofia kolekcji i główne składniki

Linia Hammam powstała z inspiracji rytuałem oczyszczenia, który łączy ciało i umysł. Formuły wzbogacono olejkiem arganowym, działającym regenerująco i odżywczo, oraz kwiatem pomarańczy, wspierającym relaks i harmonię. Nuty jaśminu dopełniają kompozycję, tworząc bazę aromatyczną, która nadaje kolekcji orientalny charakter i subtelne zmysłowe piękno.

Produkty BODY

Żel pod prysznic Hammam – 250 ml / 15 zł - Delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją miękką i aromatyczną.

Płyn do kąpieli Hammam – 500 ml / 27 zł - Tworzy bogatą pianę, otulając ciało zapachem olejku arganowego i kwiatu pomarańczy.

Krem do ciała Hammam – 300 ml / 35 zł - Intensywnie odżywia i regeneruje skórę, nadając aksamitną miękkość.

Krem do rąk Hammam – 75 ml / 11 zł - Pielęgnuje dłonie, pozostawiając subtelny zapach Hammam.

Dezodorant Hammam – 150 ml / 23 zł - Zapewnia ochronę i świeżość, wprowadzając aromat kolekcji.

Mgiełka do ciała Hammam – 200 ml / 23 zł - Delikatnie perfumuje skórę, otulając zmysły orientalną aurą.

Mydło w kostce Hammam – 125 g / 10,50 zł - Delikatnie oczyszcza i pielęgnuje skórę, pozostawiając subtelny zapach.

Mydło w płynie Hammam – 300 ml / 16 zł - Łagodna formuła oczyszczająca, wzbogacona o zapach orientalnej kolekcji.

Woda toaletowa Hammam – 100 ml / 28,50 zł - Orientalno‑kwiatowa kompozycja, trwała i elegancka, odpowiednia dla kobiet i mężczyzn.

Produkty HOME

Patyczki zapachowe Hammam – 200 ml / 36,50 zł - Stopniowo uwalniają aromat orientalnej łaźni, nadając wnętrzom wyjątkową atmosferę.

Odświeżacz powietrza Hammam – 250 ml / 35,50 zł - Neutralizuje zapachy, pozostawiając świeży, orientalny aromat.

Perfumy do prania Hammam – 250 ml / 56,50 zł - Nadają tkaninom wyjątkowo trwały zapach.

Płyn do płukania Hammam – 760 ml / 17 zł (38 prań) - Zmiękcza włókna i nadaje im intensywny aromat, zawiera mikrokapsułki uwalniające zapach nawet do kilku tygodni po praniu.

Zapach serii Hammam – Orientalna zmysłowość

Bursztynowa kompozycja dla kobiet i mężczyzn, otwierająca się nutami mandarynki, cytryny i kwiatu migdałowca. W sercu rozkwita kwiat pomarańczy i jaśmin, tworząc kwiatową miękkość i zmysłową harmonię. Baza perfum, oparta na wanilii, bursztynie, nutach drzewnych i piżmie, zapewnia głębię i trwałość orientalnego aromatu. Świeżość cytrusów, kwiatowa słodycz i orientalna głębia tworzą intensywną, relaksującą kompozycję.

Rytuał Hammam

Hammam od Tesori d’Oriente to codzienny rytuał pielęgnacji i relaksu. Produkty otulają ciało orientalnym aromatem, wprowadzają harmonię do wnętrz i zamieniają codzienną rutynę w chwilę luksusu. Kolekcja łączy funkcję pielęgnacyjną z aromatycznym doświadczeniem, wspierając odprężenie i orientalną elegancję w domu.

https://tesoridoriente.pl/

MARKA: Tesori d’Oriente, Dystrybutor: Corri , PRODUKT: Linia produktów body & home - Tesori d’Oriente HAMMAM

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha