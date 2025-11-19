Orientalny styl, męska siła, wygodna pielęgnacja dla prawdziwych mężczyzn — nowe rytuały Tesori d’Oriente FOR MEN

Codzienna pielęgnacja nie musi być nudna. Może być rytuałem, który buduje charakter, dodaje energii i zostawia po sobie zapach, który mówi więcej niż słowa. Tesori d’Oriente wchodzi na męskie terytorium z dwoma nowymi liniami FOR MEN — Legno di Ebano oraz Kashmir Sandalwood & Vetiver. To duet zapachów, które łączą siłę i świeżość, elegancję i komfort.

Legno di Ebano to głęboki, drzewny aromat dla mężczyzny, który wie, czego chce. Kashmir Sandalwood & Vetiver to świeżość z klasą — dla tych, którzy lubią zaczynać dzień z energią. Obie linie oferują żele pod prysznic 2w1 i wody toaletowe, które nie tylko pielęgnują, ale też zostają z Tobą na długo.

Minimalizm, funkcjonalność i zapach, który robi wrażenie — oto nowa definicja męskiej pielęgnacji.

Legno di Ebano – głębia, siła i charyzma

Legno di Ebano to zapach męskiej pewności siebie. Drzewny aromat hebanu, kadzidła i cedru tworzy aurę spokoju i charyzmy – idealną dla mężczyzny, który zna swoją wartość i ceni elegancję w każdym detalu.

Żel pod prysznic 2w1 Legno di Ebano (250 ml, cena ok 15 zł) Kremowa formuła skutecznie oczyszcza ciało i włosy, pozostawiając je gładkie, odżywione i subtelnie pachnące. Dzięki temu aromat hebanu utrzymuje się także we włosach, zapewniając poczucie świeżości i pewności siebie przez cały dzień. Ekstrakt z drzewa hebanowego tonizuje i odświeża, a kompleks nawilżający wspiera elastyczność skóry.

Kremowa formuła skutecznie oczyszcza ciało i włosy, pozostawiając je gładkie, odżywione i subtelnie pachnące. Dzięki temu aromat hebanu utrzymuje się także we włosach, zapewniając poczucie świeżości i pewności siebie przez cały dzień. Ekstrakt z drzewa hebanowego tonizuje i odświeża, a kompleks nawilżający wspiera elastyczność skóry. Woda toaletowa Legno di Ebano (100 m, cena ok 26 zł) Wyrafinowana, drzewna i zmysłowa kompozycja. Lawenda i bergamotka nadają świeżości, geranium i jaśmin wprowadzają elegancję, a baza z wanilii, cedru, hebanu i kadzidła otula głębią i siłą. Idealna na wieczór i wyjątkowe okazje.

Kashmir Sandalwood & Vetiver – świeżość, energia i witalność

Kashmir Sandalwood & Vetiver to kompozycja kontrastów – ciepło drzewa kaszmirowego spotyka się z chłodną świeżością wetywerii. To zapach męskiej witalności, który podkreśla indywidualność i dodaje energii każdemu dniu.

Żel pod prysznic 2w1 Kashmir Sandalwood & Vetiver (250 ml, cena ok. 15zł) Kremowa konsystencja oczyszcza ciało i włosy, otulając aromatem drzewa sandałowego. Dzięki formułe 2w1 zapach utrzymuje się także we włosach, a ekstrakt z drzewa sandałowego koi i regeneruje skórę, podczas gdy kompleks nawilżający wspiera jej elastyczność.

Kremowa konsystencja oczyszcza ciało i włosy, otulając aromatem drzewa sandałowego. Dzięki formułe 2w1 zapach utrzymuje się także we włosach, a ekstrakt z drzewa sandałowego koi i regeneruje skórę, podczas gdy kompleks nawilżający wspiera jej elastyczność. Woda toaletowa Kashmir Sandalwood & Vetiver (100 ml, cena ok. 26 zł) Imbir i bergamotka nadają energii, serce z benzoesu, zielonej herbaty i róży wprowadza świeżość, a baza z drzewa sandałowego, kaszmirowego i wetywerii buduje głębię i trwałość zapachu. Idealna na dzień i codzienne wyzwania.

Tesori d’Oriente FOR MEN – nowe męskie rytuały, które łączą wygodę, zmysłowość i elegancję. Codzienna pielęgnacja, która wzmacnia charakter, dodaje pewności siebie i pozostawia ślad orientalnej klasy.

MARKA: Tesori d’Oriente, Dystrybutor: Corri

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha