Tesori d’Oriente Vaniglia e Zenzero – Zmysłowa podróż inspirowana skarbami Madagaskaru – poznaj kolekcję aromatycznych produktów body & home.

Daj się zaprosić w aromatyczną podróż do świata ciepła, otulenia i relaksu dzięki linii Vaniglia e Zenzero del Madagascar od Tesori d’Oriente. Ta wyjątkowa kolekcja aromatycznych produktów body & home, inspirowana egzotycznym duetem wanilii z Madagaskaru i korzennego imbiru, łączy w sobie głębię naturalnych składników z intensywnym zapachem przyjemności, który koi zmysły i otula ciało.

Filozofia pielęgnacji Tesori d’Oriente opiera się na celebrowaniu codziennych rytuałów, które przynoszą równowagę i przyjemność. Linia Vaniglia e Zenzero czerpie inspirację z bogactwa natury, wykorzystując w pielęgnacji ciała wanilię, znaną ze swoich właściwości otulających i relaksujących, oraz imbir, który dodaje energii i świeżości. Wanilia z Madagaskaru to jeden z najbardziej cenionych składników w świecie perfum, a jej kremowa głębia doskonale komponuje się z korzennym charakterem imbiru.

W linii Vaniglia e Zenzero dostępne są:

BODY:

Żel pod prysznic Vaniglia e Zenzero (250 ml, cena ok. 13 zł) – Delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją miękką i pachnącą.

– Delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją miękką i pachnącą. Kremowy płyn do kąpieli Vaniglia e Zenzero (500 ml, cena ok 23 zł ) – Otula ciało aromatem, zamieniając kąpiel w chwilę relaksu.

– Otula ciało aromatem, zamieniając kąpiel w chwilę relaksu. Perfumy do ciała Vaniglia e Zenzero (100 ml, cena ok. 25 zł) – Zmysłowa kompozycja, która towarzyszy przez cały dzień.

HOME:

Koncentrat do płukania tkanin Vaniglia e Zenzero (760 ml, cena ok. 14 zł) – To najnowszy produkt w linii, który pozwala cieszyć się wyjątkowym zapachem wanilii i imbiru nie tylko na skórze, ale również na ulubionych ubraniach i tekstyliach. Dzięki zastosowaniu technologii mikrokapsułek, aromat uwalnia się stopniowo, otulając tkaniny ciepłym, zmysłowym zapachem nawet przez kilka tygodni. Materiały stają się miękkie, gładkie i przyjemne w dotyku, a ich prasowanie jest znacznie łatwiejsze. To idealne dopełnienie codziennego rytuału pielęgnacyjnego — subtelny luksus, który zostaje z Tobą na dłużej.

Zapach serii Vaniglia e Zenzero – Zmysłowa kompozycja pełna kontrastów

Zapach Vaniglia e Zenzero to orientalno-drzewna kompozycja, która łączy świeżość, głębię i słodkie otulenie. W nutach głowy pojawia się imbir i bergamotka, które nadają zapachowi energetyzujący, lekko pikantny ton. Serce kompozycji tworzą drzewo różane, ylang-ylang i orchidea — kwiatowe akcenty, które wprowadzają elegancję i subtelną słodycz. Bazę stanowi bogata mieszanka wanilii, drzewa sandałowego, drzewa kaszmirowego, bursztynu, piżma i cedru, która otula skórę ciepłem, trwałością i zmysłowym charakterem. To zapach, który rozwija się stopniowo, przechodząc od świeżości do głębokiego otulenia. Jest trwały, wyrazisty, a jednocześnie komfortowy — idealny na chłodne dni, wieczorne rytuały i momenty, w których pragniemy bliskości i harmonii.

Rytuał pielęgnacyjny Vaniglia e Zenzero

Produkty z linii Vaniglia e Zenzero to coś więcej niż kosmetyki – to zaproszenie do celebracji chwili dla siebie. Dzięki starannie dobranym składnikom i unikalnemu zapachowi, każdy produkt tej linii zamienia codzienną pielęgnację w wyjątkowy rytuał, który koi zmysły, odpręża ciało i otula przestrzeń wokół nas.

https://tesoridoriente.pl/

MARKA: Tesori d’Oriente, Dystrybutor: Corri , PRODUKT: Linia produktów body & home - Tesori d’Oriente Vaniglia Zanzero del Madagascar

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha