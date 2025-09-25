Tesori d’Oriente Byzantium – poznaj zapach, który przenosi w świat cesarskiego luksusu – zakochaj się w kolekcji włoskich produktów body & home

Przenieś się w magiczny świat pełen przepychu, tajemnic i bogactwa orientu dzięki kolekcji BODY & HOME Byzantium od Tesori d’Oriente. Ta wyjątkowa linia zapachowa inspirowana jest legendarnym cesarstwem bizantyjskim, gdzie luksus spotykał się z duchowością, a aromaty były symbolem władzy i wyrafinowanego smaku. Zanurz się w rytuale, który otuli Cię mistyczną aurą i zaprosi do odkrywania piękna, jakiego jeszcze nie znałaś.

Mistyczna elegancja, która uwodzi i inspiruje

Byzantium to zapach pełen kontrastów – słodycz orientalnych przypraw łączy się z głębią drzewnych nut, a woń kadzidła i piżma tworzy tajemniczy, niemal hipnotyzujący aromat. To perfumeryjna podróż w czasie, która przenosi do sal pałacowych cesarzy i bogactwa bogiń, gdzie każdy gest miał znaczenie, a pielęgnacja była celebrowanym rytuałem. Ta kolekcja to propozycja dla osób ceniących sobie wyrafinowaną, zmysłową elegancję i chcących dodać swojej codzienności odrobinę orientalnego luksusu i tajemnicy.

Kolekcja BODY – pielęgnacja w cesarskim stylu

Perfumy Byzantium (woda toaletowa) – wielowymiarowa kompozycja zapachowa z czarną różą, labdanum i nutami wanilii.

– wielowymiarowa kompozycja zapachowa z czarną różą, labdanum i nutami wanilii. Płyn do kąpieli Byzantium – kremowa, odżywcza formuła z ekstraktami z czarnej róży i labdanum, otulająca skórę eleganckim aromatem.

– kremowa, odżywcza formuła z ekstraktami z czarnej róży i labdanum, otulająca skórę eleganckim aromatem. Żel pod prysznic Byzantium – aksamitna konsystencja, która oczyszcza i pielęgnuje skórę, pozostawiając ją pachnącą przez długi czas.

– aksamitna konsystencja, która oczyszcza i pielęgnuje skórę, pozostawiając ją pachnącą przez długi czas. Krem do ciała Byzantium – intensywnie nawilża, nadając skórze miękkość i subtelny orientalno-kwiatowy zapach.

– intensywnie nawilża, nadając skórze miękkość i subtelny orientalno-kwiatowy zapach. Krem do rąk Byzantium – odżywia dłonie, pozostawiając je gładkie i delikatnie pachnące.

– odżywia dłonie, pozostawiając je gładkie i delikatnie pachnące. Mydło w płynie Byzantium – łagodnie oczyszcza skórę, otulając ją elegancką wonią.

Kolekcja HOME – zapach, który wypełnia wnętrza

Płyn do płukania tkanin Byzantium – nadaje tkaninom trwały i zmysłowy aromat czarnej róży i labdanum, ułatwiając prasowanie. Technologia mikrokapsułek uwalnia zapach aż do kilku tygodni.

– nadaje tkaninom trwały i zmysłowy aromat czarnej róży i labdanum, ułatwiając prasowanie. Technologia mikrokapsułek uwalnia zapach aż do kilku tygodni. Perfumy do prania Byzantium – wyjątkowo skoncentrowana formuła o bardzo wysokiej zawartości naturalnych olejków eterycznych, która wzbogaca codzienną pielęgnację ubrań głębokim, długotrwałym orientalnym zapachem.

Zapach Byzantium

Zapach Byzantium otwiera się ciepłym, aksamitnym połączeniem migdała, cynamonu i słonecznej mimozy, które od pierwszych chwil wprowadzają w zmysłowy, orientalny nastrój. W sercu kompozycji pulsuje złocisty miód spleciony z pudrowym heliotropem, szlachetną czarną różą i żywicznym labdanum, tworząc hipnotyzującą, bogatą głębię. Całość spoczywa na otulającej bazie z wanilii, ziaren kakaowca, białego piżma, balsamu peruwiańskiego i szlachetnego agaru (oud), pozostawiając po sobie ślad pełen ciepła, elegancji i tajemnicy.

Rytuał Byzantium – chwila królewskiej magii

Rytuał Byzantium to więcej niż codzienna pielęgnacja – to podróż w czasie i przestrzeni do epoki, gdzie każdy zapach miał moc i znaczenie. To celebrowanie kobiecej siły, zmysłowości i tajemnicy. Pozwól sobie na moment zatrzymania, otul się ciepłem i bogactwem przypraw, poczuj na skórze dotyk starożytnych rytuałów i zanurz się w zapachowej aurze luksusu.

Krem do ciała Byzantium: poj. 300 ml, cena: ok. 24 zł

Krem do rąk Byzantium: poj. 75 ml, cena: ok. 12 zł

Płyn do kąpieli Byzantium: poj. 500 ml, cena: ok. 23 zł

Perfumy (woda toaletowa) Byzantium: poj. 100 ml, cena: ok. 26 zł

Żel pod prysznic Byzantium: poj. 250 ml, cena: ok. 13 zł

Mydło w płynie Byzantium : poj 300 ml, cena: ok.

Płyn do płukania tkanin Byzantium: poj. 760 ml, cena: ok. 14 zł

Perfumy do prania Byzantium: poj. 250 ml, cena: ok. 45 zł

MARKA: Tesori d’Oriente, Dystrybutor: Corri , PRODUKT: Linia produktów body & home - Tesori d’Oriente Byzantium

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.