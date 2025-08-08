Tesori d’Oriente rozszerza portfolio o nowe balsamy do ciała w trzech kultowych zapachach!

Nowa linia balsamów to odpowiedź marki na rosnące potrzeby konsumentów poszukujących produktów łączących efektywną pielęgnację, codzienną funkcjonalność i intensywne doznania zapachowe. Formuły bazują na naturalnych składnikach aktywnych, znanych z dobroczynnego wpływu na skórę – m.in. olejku arganowym, migdałowym, amli czy paczuli.

Cechy charakterystyczne nowych balsamów Tesori d’Oriente:

Lekka, przyjemna i łatwo wchłaniająca się konsystencja – umożliwia szybką aplikację i natychmiastowe ubranie się po użyciu

– umożliwia szybką aplikację i natychmiastowe ubranie się po użyciu Działanie nawilżające i wygładzające – skóra staje się miękka, elastyczna i pełna blasku

– skóra staje się miękka, elastyczna i pełna blasku Szlachetne składniki aktywne – takie jak olejek arganowy, olejek migdałowy, paczula czy amla, znane z pielęgnacyjnych właściwości

– takie jak olejek arganowy, olejek migdałowy, paczula czy amla, znane z pielęgnacyjnych właściwości Wyjątkowe kompozycje zapachowe – intensywne i trwałe aromaty zapewniające niezapomniane doznania sensoryczne

– intensywne i trwałe aromaty zapewniające niezapomniane doznania sensoryczne Wygodne, estetyczne opakowanie z pompką – higieniczne, funkcjonalne i idealne do codziennego użytku

– higieniczne, funkcjonalne i idealne do codziennego użytku Uniwersalność – produkty odpowiednie dla każdego rodzaju skóry

– produkty odpowiednie dla każdego rodzaju skóry Pojemność 400 ml – idealna na dłużej

Warianty zapachowe i właściwości:

Ayurveda - Balsam nawilżający z olejkiem amla i paczulą. Pomaga przywrócić skórze równowagę, elastyczność i miękkość, wpisując się w filozofię holistycznej pielęgnacji ciała i ducha.

Hammam - Bogaty, regenerujący balsam na bazie olejku arganowego. Inspiracją dla jego formuły był tradycyjny rytuał orientalnej łaźni – skóra po jego użyciu staje się odżywiona, ukojona i aksamitna w dotyku.

White Musk - Balsam do codziennego stosowania, wzbogacony olejkiem migdałowym. Pozostawia skórę miękką i delikatnie pachnącą pudrowym, subtelnym aromatem, który towarzyszy przez wiele godzin.

Wprowadzenie balsamów do portfolio Tesori d’Oriente to kolejny krok w kierunku budowania pełnych, sensorycznych rytuałów pielęgnacyjnych – zarówno dla ciała, jak i dla przestrzeni domowej. Nowe balsamy idealnie uzupełniają dotychczasowe kolekcje marki, podkreślając jej zaangażowanie w tworzenie produktów zmysłowych, skutecznych i inspirowanych filozofiami egzotycznych zakątków świata.

Poj. 400 ml, cena: ok 35 PLN

https://tesoridoriente.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.