Tesori d’Oriente rozszerza portfolio o nowe balsamy do ciała w trzech kultowych zapachach!
Włoska marka Tesori d’Oriente, znana z inspirowanych Orientem rytuałów pielęgnacyjnych i unikalnych kompozycji zapachowych, wprowadza nowość – balsamy do ciała. Produkty dostępne są w trzech bestsellerowych liniach: Ayurveda, Hammam oraz White Musk (Muschio Bianco). Nowe kosmetyki dostępne są w wygodnych opakowaniach z pompką o pojemności 400 ml.
2025-08-08, 14:54

 

 

Nowa linia balsamów to odpowiedź marki na rosnące potrzeby konsumentów poszukujących produktów łączących efektywną pielęgnację, codzienną funkcjonalność i intensywne doznania zapachowe. Formuły bazują na naturalnych składnikach aktywnych, znanych z dobroczynnego wpływu na skórę – m.in. olejku arganowym, migdałowym, amli czy paczuli.

 

Cechy charakterystyczne nowych balsamów Tesori d’Oriente:

 

  • Lekka, przyjemna i łatwo wchłaniająca się konsystencja – umożliwia szybką aplikację i natychmiastowe ubranie się po użyciu
  • Działanie nawilżające i wygładzające – skóra staje się miękka, elastyczna i pełna blasku
  • Szlachetne składniki aktywne – takie jak olejek arganowy, olejek migdałowy, paczula czy amla, znane z pielęgnacyjnych właściwości
  • Wyjątkowe kompozycje zapachowe – intensywne i trwałe aromaty zapewniające niezapomniane doznania sensoryczne
  • Wygodne, estetyczne opakowanie z pompką – higieniczne, funkcjonalne i idealne do codziennego użytku
  • Uniwersalność – produkty odpowiednie dla każdego rodzaju skóry
  • Pojemność 400 ml – idealna na dłużej

 

Warianty zapachowe i właściwości:

Ayurveda - Balsam nawilżający z olejkiem amla i paczulą. Pomaga przywrócić skórze równowagę, elastyczność i miękkość, wpisując się w filozofię holistycznej pielęgnacji ciała i ducha.

 

Hammam - Bogaty, regenerujący balsam na bazie olejku arganowego. Inspiracją dla jego formuły był tradycyjny rytuał orientalnej łaźni – skóra po jego użyciu staje się odżywiona, ukojona i aksamitna w dotyku.

 

 White Musk - Balsam do codziennego stosowania, wzbogacony olejkiem migdałowym. Pozostawia skórę miękką i delikatnie pachnącą pudrowym, subtelnym aromatem, który towarzyszy przez wiele godzin.

 

Wprowadzenie balsamów do portfolio Tesori d’Oriente to kolejny krok w kierunku budowania pełnych, sensorycznych rytuałów pielęgnacyjnych – zarówno dla ciała, jak i dla przestrzeni domowej. Nowe balsamy idealnie uzupełniają dotychczasowe kolekcje marki, podkreślając jej zaangażowanie w tworzenie produktów zmysłowych, skutecznych i inspirowanych filozofiami egzotycznych zakątków świata.

  

Poj. 400 ml, cena: ok 35 PLN

 

https://tesoridoriente.pl/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Tesori d’Oriente:  Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.

 

KONTAKT / AUTOR
Kamila Nowakowska
BJM Partners Kamila Nowakowska
668772338
ZAŁĄCZNIKI
nowosc-balsamy-400ml-z-pompka-tesori-doriente-72dpi.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Tesori d'Oriente
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.