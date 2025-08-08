Tesori d’Oriente Orchidea Imperiale – Zmysłowa podróż do serca orientalnych ogrodów

To hołd dla chwili tylko dla siebie — otulonej zapachem, miękkością i spokojem. Rytuał, który koi ciało i uwodzi zmysły.

Harmonia pielęgnacji inspirowana chińską orchideą

W sercu tej kolekcji znajduje się chińska orchidea — od wieków uznawana za symbol równowagi, delikatności i kobiecej siły. Formuły produktów wzbogacono kojącymi i odżywczymi składnikami, które sprawiają, że skóra staje się miękka jak jedwab, promienna i wypielęgnowana. Ich aksamitne konsystencje otulają ciało zapachem, zamieniając każdą chwilę pielęgnacji w sensualne doświadczenie.

Produkty w linii Orchidea Imperiale

Żel pod prysznic Kremowy, otulający żel, który delikatnie oczyszcza skórę i pozostawia ją jedwabiście miękką. Każda kąpiel staje się chwilą odprężenia w zapachu orientalnego ogrodu. Poj. 250 ml, cena: ok. 13 zł

Mydło w kostce Aksamitna kostka, która nie tylko oczyszcza, ale również pielęgnuje. Jej kremowa piana otula ciało subtelnym aromatem, a skóra po myciu staje się gładka, miękka i nawilżona. 125 g, cena ok 10 zł

Dezodorant spray Lekka, nieinwazyjna formuła, która zapewnia uczucie świeżości przez cały dzień. Orientalny zapach chińskiej orchidei dodaje elegancji i kobiecej siły. 150 ml, cena: ok. 20 zł

Krem do ciała Jedwabista konsystencja, która natychmiast wchłania się w skórę, intensywnie nawilżając i wygładzając. Pozostawia aksamitną warstwę zapachu, która utrzymuje się przez wiele godzin. Poj. 300 ml, cena: ok. 30 zł

Perfumy Zmysłowa kobieca kompozycja, której zapach rozwija się na skórze niczym orientalna opowieść — intensywny, magnetyczny i hipnotyzujący. Poj. 100 ml, cena: ok. 26 zł

Kompozycja zapachowa — magia zmysłów z nutą orientu

Orchidea Imperiale to zapach intensywny, magnetyczny i czarujący. Otwiera się świeżością pomarańczy i mandarynki, przełamanych zielenią liścia czarnej porzeczki. W sercu rozkwita kremowa symfonia orchidei, gardenii i jaśminu, które nadają kompozycji głębię i subtelną kobiecość. Baza zapachu otula skórę ciepłem piżma, drzewa sandałowego i wanilii — jak szept, który zostaje na długo w pamięci.

Rytuał, który celebruje kobiecość

Linia Orchidea Imperiale to nie tylko kosmetyki — to filozofia uważnej pielęgnacji. Każdy produkt z kolekcji zaprasza do zatrzymania się, do odkrycia piękna w prostych gestach i do zatopienia się w chwili tylko dla siebie. Otulona zapachem chińskiej orchidei, skóra staje się jedwabiście miękka, a każda kobieta może na nowo poczuć swoją siłę, spokój i sensualność.

Produkty są szeroko dostępne w drogeriach stacjonarnych oraz online.

https://tesoridoriente.pl/

MARKA: Tesori d’Oriente, Dystrybutor: Corri , PRODUKT: Linia produktów body care - Orchidea ImperialeTesori d’Oriente

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.