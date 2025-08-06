NOWOŚĆ - Tesori d’Oriente IKIGAI - Poznaj japońską sztukę równowagi życia, zaklętą w aromatycznym rytuale spokoju - z nową linią produktów do ciała  IKIGAI

Ikigai – inspiracja filozofią dobrego życia

Japońska filozofia życia od lat zachwyca świat swoją harmonią, prostotą i głębokim szacunkiem dla codziennych rytuałów. Jednym z jej najpiękniejszych wyrazów jest ikigai – sztuka odnajdywania sensu i radości w drobnych, codziennych gestach. Tą właśnie ideą zainspirowana została linia Tesori d’Oriente Ikigai. Jej serce tworzą dwa niezwykle cenione w kulturze Japonii składniki: kwiaty wiśni, symbolizujące ulotne piękno, czystość i nowe początki, oraz woda ryżowa – naturalny eliksir młodości i ukojenia, wykorzystywany przez pokolenia japońskich kobiet dla zachowania miękkości i blasku skóry.

W nowej linii IKIGAI znajdziesz:

Kremowy płyn do kąpieli , który dzięki wodzie ryżowej i esencji kwiatów wiśni zamienia codzienną kąpiel w aromatyczną ucztę dla ciała i zmysłów. Jego delikatna formuła nawilża skórę i pozwala odpłynąć w relaksujący świat spokoju.

, który dzięki wodzie ryżowej i esencji kwiatów wiśni zamienia codzienną kąpiel w aromatyczną ucztę dla ciała i zmysłów. Jego delikatna formuła nawilża skórę i pozwala odpłynąć w relaksujący świat spokoju. Żel pod prysznic o subtelnym, kwiatowym zapachu sakury, który delikatnie oczyszcza skórę, otulając ją przyjemną świeżością i pozostawiając uczucie komfortu na cały dzień.

o subtelnym, kwiatowym zapachu sakury, który delikatnie oczyszcza skórę, otulając ją przyjemną świeżością i pozostawiając uczucie komfortu na cały dzień. Perfumy – esencja tej linii, która łączy świeże nuty owocowe i kwiatowe z ciepłą, drzewno-bursztynową bazą. Cudny zapach pomaga osiągnąć stan relaksu i równowagi, otulając zmysły miękkim uściskiem spokoju.

Funkcjonalny zapach potwierdzony badaniami neuronaukowymi*– Ikigai to wyjątkowa kompozycja, w której zastosowano mieszankę naturalnych olejków eterycznych. Zapach łączy w sobie tradycję i naukę. Zabiera w prawdziwą podróż przez subtelne, kwiatowe pejzaże japońskiej wiosny. Otula zmysły delikatnym bukietem sakury, który łączy się z owocową świeżością brzoskwini i energetyzującą nutą bergamotki. W sercu kompozycji kryje się miękkość różanych płatków, kwiat pomarańczy i nuta jaśminowa, budując harmonijną aurę spokoju. Całość spowija ciepła, kremowa baza z paczuli, bursztynu i wanilii – niczym delikatny, kojący uścisk, który pozostaje na skórze, zapraszając do chwili wyciszenia i wewnętrznej równowagi. Co ważne, relaksacyjne działanie zapachu IKIGAI zostało potwierdzone badaniami neuronaukowymi – technologią coraz częściej wykorzystywaną przy tworzeniu funkcjonalnych kompozycji zapachowych.

Rytuał IKIGAI – przyjemna chwila spokoju

Rytuał Ikigai Tesori d’Oriente to zaproszenie do celebrowania chwili tylko dla siebie. Zacznij dzień od orzeźwiającego prysznica z żelem Ikigai, który pobudza i dodaje energii, otulając Cię świeżym, kwiatowym aromatem. Wieczorem pozwól sobie na relaksującą kąpiel z kremowym płynem, który ukojenie ciała połączy z aromatycznym odprężeniem. Dopełnieniem rytuału są perfumy – delikatny, funkcjonalny zapach, który towarzyszy Ci przez cały dzień, wprowadzając harmonię i spokój w każdą chwilę. Ikigai to coś więcej niż pielęgnacja – to codzienna podróż do odkrywania własnej wartości, radości i harmonii.

Skład w zgodzie z naturą i środowiskiem

Produkty do mycia ciała Ikigai są oparte na wegańskiej formule zawierającej aż 93% naturalnych składników. Ich biodegradowalność do 28 dni gwarantuje, że pielęgnacja jest nie tylko przyjemna, ale i przyjazna środowisku.

Produkty z linii IKIGAI są szeroko dostępne w drogeriach stacjonarnych oraz online:

Płyn do kąpieli Ikigai: poj. 500 ml, cena: ok. 23 zł

Perfumy (woda toaletowa) Ikigai: poj. 100 ml, cena: ok. 26 zł

Żel pod prysznic Ikigai: poj. 250 ml, cena: ok. 13 zł

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.