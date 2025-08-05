Tesori d'Oriente wprowadza na rynek nowość – Płyn do płukania tkanin Vaniglia e Zenzero

Urzekający zapach, który koi i pobudza jednocześnie

Płyn do płukania Vaniglia e Zenzero to aromatyczne połączenie waniliowo imbirowej słodyczy, ciepła i subtelnej nuty korzennej:

-Wanilia – to symbol ciepła, komfortu i zmysłowości. Jej charakterystyczny, bogaty i słodki aromat od wieków przyciąga i urzeka.

- Imbir – ciepły, korzenny zapach z nutą słodyczy. Jego świeża, cytrusowa nuta głowy subtelnie ewoluuje w drzewną i lekko piżmową nutę bazy, wprowadzając przyjemne ciepło i głębię do zapachu.

Nie tylko zapach – pielęgnacja tkanin na najwyższym poziomie

- Bez barwników – delikatna, kremowa formuła dba o włókna tkanin, zapewniając ich miękkość i lekkość.

- Łatwiejsze prasowanie – płyn rozluźnia włókna, dzięki czemu ubrania są bardziej gładkie i mniej podatne na zagniecenia.

- Długotrwała świeżość – zapach unosi się w całym pomieszczeniu i pozostaje na tkaninach przez długi czas.

- Wydajność – pojemność 760 ml wystarcza na 38 prań, zapewniając długotrwałe użytkowanie.

Płyn do płukania Tesori d'Oriente Vaniglia e Zenzero jest już dostępny w sprzedaży online i w wybranych sklepach stacjonarnych. Pojemność: 760 ml, cena: ok 14 zł, https://tesoridoriente.pl/

Kolekcja Vaniglia e Zenzero del Madagascar Tesori d’Oriente

Nowy płyn do tkanin wzbogacił kolekcję Vaniglia e Zenzero del Madagascar, w której znajdują się już: żel pod prysznic, płyn do kąpieli i perfumy do ciała. Kolekcja skierowana jest do osób, które pragną otaczać się głębokimi, orientalnymi zapachami, zamieniając codzienne chwile w przyjemność i wyjątkowe rytuały pielęgnacyjne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha