Tesori d'Oriente White Musk – Zmysłowa podróż do świata relaksu i pożądania – z linią produktów body & home White Musk

Zmysłowa filozofia pielęgnacji

Białe piżmo od wieków owiane jest aurą tajemnicy i pożądania. W starożytnym Wschodzie uznawano je za skarb cenniejszy niż złoto – używane wyłącznie przez cesarzy i arystokrację, stanowiło symbol władzy, boskości i niezwykłej zmysłowości. Wierzono, że jego zapach działa jak afrodyzjak – pobudza zmysły, rozpala wyobraźnię i przyciąga uwagę niczym niewidzialna siła. Białe piżmo Tesori d’Oriente nabiera współczesnego wymiaru – staje się zapachem czystości i delikatności, który jednocześnie uwodzi, otula i hipnotyzuje. To woń elegancka i głęboka, ale nigdy przytłaczająca – jak szept, który zostaje w pamięci. Idealna dla kobiet, które pragną subtelnie podkreślić swoją obecność, emanując harmonią, spokojem i magnetyczną kobiecością.

Kolekcja BODY – pielęgnacja w rytmie zmysłów

Żel pod prysznic White Musk – delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją miękką i otuloną subtelnym aromatem.

Płyn do kąpieli White Musk – relaksująca kąpiel z nutą białego piżma, która odpręża ciało i umysł.

Perfumy White Musk – wyrafinowana kompozycja zapachowa, która podkreśla indywidualność i elegancję.

Dezodorant White Musk – zapewnia długotrwałą świeżość i subtelny zapach przez cały dzień.

Krem do ciała White Musk – intensywnie nawilża i pielęgnuje skórę, otulając ją aksamitnym aromatem.

Mydło w kostce White Musk – delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając na niej przyjemny, piżmowy aromat.

Mydło w płynie White Musk – łagodnie myje i pielęgnuje skórę rąk, nadając im subtelny zapach.

– łagodnie myje i pielęgnuje skórę rąk, nadając im subtelny zapach.

Kolekcja HOME – zapach, który zmysłowo otula wnętrza

Płyn do płukania White Musk – nadaje tkaninom trwały, elegancki zapach. Dzięki technologii mikrokapsułek powoli uwalniających zapach, tkaniny pozostają aromatyczne nawet do 8 tygodni!

Perfumy do prania White Musk – skoncentrowana esencja zapachowa, która wzbogaca codzienną pielęgnację ubrań.

Odświeżacz powietrza White Musk – subtelny aromat, który wprowadza do wnętrz atmosferę spokoju i wyrafinowania.

Patyczki zapachowe White Musk – dyfuzor zapachowy, który stopniowo uwalnia elegancką woń białego piżma.

Świeca zapachowa White Musk – tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniu, wypełniając je subtelnym zapachem.

– tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniu, wypełniając je subtelnym zapachem.

Zapach kolekcji White Musk – białe piżmo, zapach pożądania

White Musk to kompozycja pełna zmysłowości i elegancji, w której białe piżmo odgrywa główną rolę jako symbol uwodzenia i harmonii. Jego otulający, bursztynowy aromat łączy się z kwiatowymi nutami ylang-ylang, róży i konwalii, tworząc subtelne, romantyczne otwarcie. W sercu zapachu rozkwitają cyklamen, frezja, jaśmin i goździki, dodając kompozycji głębi i wyrafinowania. Bazę zapachu stanowi aksamitna głębia wanilii i uwodzącego białego piżma – czystego, kremowego i pudrowego, splecionego z ciepłem bursztynu i delikatnie drzewnymi akordami. To ten moment, gdy zapach staje się skórą – intymny, niemal osobisty. Nienachalny, ale hipnotyzujący. Subtelny, ale zapadający w pamięć. To zapach wspomnienia – dotyku, obecności, chwili tylko dla siebie.

Rytuał White Musk – zanurzenie w harmonii i uwodzeniu

Rytuał White Musk od Tesori d’Oriente to zaproszenie do świata harmonii i zmysłowości. Inspirowany orientalną tradycją pielęgnacji ciała i ducha, opiera się na idei świadomego celebrowania codziennych chwil. Każdy produkt z tej linii – od żelu pod prysznic po zapachowe świece i perfumy do prania – staje się elementem intymnej ceremonii, której celem jest nie tylko pielęgnacja, ale również odnalezienie spokoju i przyjemności.

To zapach, który niczym niewidzialny welon otula skórę i przestrzeń wokół, wprowadzając w stan relaksu i wyciszenia. To doświadczenie, które koi zmysły, działa jak afrodyzjak i przypomina o sile kobiecej delikatności. Dzięki White Musk codzienność zyskuje nowy wymiar – staje się rytuałem bliskości, zmysłowości i harmonii.

Produkty z linii White Musk są szeroko dostępne w drogeriach stacjonarnych oraz online:

https://tesoridoriente.pl/

Krem do ciała White Musk: poj. 300 ml, cena: ok. 24 zł

Płyn do kąpieli White Musk: poj. 500 ml, cena: ok. 23 zł

Perfumy (woda toaletowa) White Musk: poj. 100 ml, cena: ok. 26 zł

Żel pod prysznic White Musk: poj. 250 ml, cena: ok. 13 zł

Mydło w płynie White Musk: poj 300 ml, cena ok 15 zł

Mydło w kostce White Musk: 125 g, cena ok 15 zł

Odświeżacz powietrza White Musk: poj. 250 ml, cena: ok. 25 zł

Patyczki zapachowe White Musk: poj. 100 ml, cena: ok. 30 zł

Perfumy do prania White Musk: poj. 250 ml, cena: ok. 40 zł

Płyn do płukania White Musk: poj. 750 ml, cena: ok. 13 zł

MARKA: Tesori d’Oriente, Dystrybutor: Corri , PRODUKT: Linia produktów body & home - Tesori d’Oriente White Musk

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.