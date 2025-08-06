Tesori d’Oriente Persian Dream – Magia aromatów i zaproszenie do świata baśniowej Persji – z linią produktów body & home Persian Dream
Zamknij oczy i wyobraź sobie świat pełen tajemniczej zmysłowości i orientalnych aromatów nasyconych owocową rozkoszą – to właśnie przenosi seria  Persian Dream od Tesori d’Oriente. Ta wyjątkowo aromatyczna linia włoskich produktów body & home została stworzona dla tych, którzy pragną zamienić codzienne chwile pielęgnacji w wyjątkowe rytuały sprawiające przyjemność.
Persian Dream to zaproszenie do odkrycia harmonii między bogactwem naturalnych składników a magicznym światem zapachów orientu.

 

Kolekcja Persian Dream to bogactwo naturalnych składników, wyciągów z owoców granatu i czerwonej herbaty – znanych z regenerujących i rewitalizujących właściwości. Soczysty granat, bogaty w antyoksydanty, wspiera naturalne procesy odnowy skóry, chroniąc ją przed działaniem wolnych rodników, natomiast czerwona herbata działa odżywczo i rewitalizująco, pozostawiając skórę miękką, gładką i pełną blasku.

 

W linii Persian Dream znajdziesz:

BODY:

  • Żel pod prysznic Persian Dream: Aksamitny żel, który delikatnie oczyszcza i odżywia skórę, otulając ją słodkim aromatem granatu i jaśminu. Jego nawilżająca formuła pozostawia skórę miękką, gładką i pełną blasku, zapewniając chwilę relaksu podczas każdego prysznica.
  • Płyn do kąpieli Persian Dream: Relaksujący płyn, wzbogacony wyciągiem z owoców granatu oraz czerwonej herbaty. Tworzy na skórze jedwabistą warstwę, która nie tylko pielęgnuje, ale również otula zmysły intensywnym zapachem, zamieniając zwykłą kąpiel w luksusowy rytuał.
  • Woda perfumowana Persian Dream: Elegancka orientalno-kwiatowa kompozycja, która towarzyszy przez cały dzień. Lekka nuta pomarańczy przeplata się z bogatym aromatem czerwonej herbaty i wanilii, tworząc trwały zapach, który podkreśla kobiecą subtelność i zmysłowość.

HOME:

  • Płyn do płukania Persian Dream: Skoncentrowany płyn o długotrwałym działaniu, który zmiękcza tkaniny i nadaje im intensywny zapach mieszanki granatu i czerwonej herbaty. Z każdym ruchem materiału zapach uwalnia się, otaczając Cię delikatnym aromatem Orientu przez cały dzień.

 

Zapach Persian Dream – To wyjątkowy zapach, w którym zmysłowe nuty jaśminu oraz słodkie i pikantne nuty granatu łączą się z nutami czerwonej herbaty i ciepłymi odcieniami bursztynu, dając życie świetlistej i urzekającej esencji, która celebruje odrodzenie natury. Ta aromatyczna kompozycja zapewnia głębokie odczucie ciepła, blasku, komfortu i dobrego samopoczucia. Otwiera się świeżymi nutami głowy: pomarańczy, czerwonego jabłka i mięty, wprowadzając energetyzującą lekkość. Nuty serca – granat, czerwona herbata, drzewo tekowe i jaśmin – tworzą bogatą, zmysłową intensywność, która otula niczym orientalny welon. Bazę zapachu stanowi białe piżmo, wanilia i bursztyn, oferując trwałe ciepło i elegancję.

Rytuał Persian Dream – chwila tylko dla Ciebie Zamień codzienną pielęgnację w luksusowy rytuał, który rozpieści Twoje ciało i zmysły. Produkty z serii Persian Dream są stworzone po to, aby każda chwila dla siebie była wyjątkowa. Rano weź energetyzujący prysznic, połącz żel pod prysznic z wodą perfumowaną, aby stworzyć własny rytuał zapachowy, dodający pozytywnej energii i niosący chwilę przyjemnego wytchnienia przez cały dzień.   

Wieczorem aromatyczna kąpiel z kremowym płynem do kąpieli pozwoli Ci odpłynąć w świat relaksu, jakiego jeszcze nie znałaś. Płyn do płukania tkanin sprawi przyjemność już podczas rozwieszania prania, a pachnące tajemniczą Persją ubrania czy pościel, będą aromatyczną i relaksującą nagrodą uprzyjemniającą każdą chwilę dnia.

 

Produkty z linii Persian dream są szeroko dostępne w drogeriach stacjonarnych oraz online:

 

  • Płyn do kąpieli Persian Dream: poj. 500 ml, cena: ok. 23 zł
  • Perfumy (woda toaletowa) Persian Dream: poj. 100 ml, cena: ok. 26 zł
  • Żel pod prysznic Persian Dream: poj. 250 ml, cena: ok. 13 zł
  • Płyn do płukania tkanin Persian Dream: poj. 750 ml, cena: ok. 13 zł

 

O Tesori d’Oriente:  Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.

 

