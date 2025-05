Tesori d’Oriente Thalasso Therapy – Odświeżenie i regeneracja inspirowane morzem – Poznaj aromatyczny rytuał czystości

Aromatyczny rytuał czystości i morska moc odświeżenia z linią Thalasso Theraphy, to czysta przyjemność dla ciała i zmysłów. Włoska marka Tesori d’Oriente znana z tworzenia kosmetyków dla ciała i domu o unikalnych zapachach i składnikach z najdalszych zakątków świata przedstawia linię Thalasso Therapy – idealne połączenie przyjemności i morskiej odnowy.

Thalassoterapia, czyli terapia wykorzystująca dobroczynne właściwości morza, od wieków ceniona za korzystny wpływ na ciało i umysł, stała się inspiracją do stworzenia kolekcji Tesori d’Oriente Thalasso Therapy. Starannie dobrane składniki, takie jak woda z Wysp Fidżi oraz wodorosty Dulse, Undaria Pinnatifida i Nori, zapewniają skuteczną pielęgnację, która intensywnie nawilża, regeneruje i przywraca skórze naturalny blask. Woda z Wysp Fidżi, bogata w minerały i pierwiastki śladowe, działa odświeżająco i detoksykująco, a wodorosty są znane ze swoich właściwości nawilżających i regeneracyjnych, co czyni je idealnymi składnikami do kompleksowej pielęgnacji skóry.

W linii Thalasso Therapy dostępne są:

Płyn do kąpieli Thalasso Therapy

Zawiera ekstrakt z czystej wody Wysp Fidżi oraz wodorosty, takie jak Dulse, Undaria Pinnatifida i Nori, które zapewniają intensywne nawilżenie i regenerację skóry. Formuła zapewnia głębokie nawilżenie, odżywienie i rewitalizację skóry.

Zawiera ekstrakt z czystej wody Wysp Fidżi oraz wodorosty, takie jak Dulse, Undaria Pinnatifida i Nori, które zapewniają intensywne nawilżenie i regenerację skóry. Formuła zapewnia głębokie nawilżenie, odżywienie i rewitalizację skóry. Żel pod prysznic Thalasso Therapy

Wzbogacony ekstraktem z czystej wody Wysp Fidżi, bogatej w aktywne minerały i pierwiastki, oraz wodorostami (Dulse, Undaria Pinnatifida i Nori), które intensywnie odświeżają i pielęgnują skórę.

Wzbogacony ekstraktem z czystej wody Wysp Fidżi, bogatej w aktywne minerały i pierwiastki, oraz wodorostami (Dulse, Undaria Pinnatifida i Nori), które intensywnie odświeżają i pielęgnują skórę. Perfumy Thalasso Therapy

Wyrafinowana kompozycja o świeżym i żywym charakterze, przywodząca na myśl atmosferę rajskich wysp Fidżi. Perfumy cechuje wysoka trwałość oraz działanie afrodyzjakalne. Produkt dostępny w eleganckim flakonie o pojemności 100 ml.

Wyrafinowana kompozycja o świeżym i żywym charakterze, przywodząca na myśl atmosferę rajskich wysp Fidżi. Perfumy cechuje wysoka trwałość oraz działanie afrodyzjakalne. Produkt dostępny w eleganckim flakonie o pojemności 100 ml. Płyn do płukania Thalasso Therapy

Kremowy koncentrat, który skutecznie zmiękcza włókna tkanin, ułatwia prasowanie i zapobiega elektryzowaniu się odzieży. Pozostawia na tkaninach długotrwały, świeży zapach inspirowany wodami Fidżi i czerwonymi algami.

Zapach serii Thalasso Therapy

Zapach produktów Thalasso Therapy to harmonijne połączenie świeżości i głębi, które przenosi nas w atmosferę rajskich wysp. Nuty głowy to orzeźwiające akordy cytrusów, bergamotki i soli morskiej, które otwierają kompozycję lekką, iskrzącą energią. W sercu zapachu odnajdziemy delikatną woń alg i lawendy, które wprowadzają subtelność i elegancję. Baza skrywa nuty drzewa sandałowego i piżma, nadając zapachowi głębi i trwałości. Ta wyjątkowa kompozycja zapachowa sprawia, że codzienna pielęgnacja staje się prawdziwym rytuałem odprężenia i zmysłowej przyjemności.

Rytuał czystości Thalasso Therapy

Linia Thalasso Therapy to także wyjątkowy rytuał czystości, inspirowany mocą morskich składników. Produkty te nie tylko oczyszczają skórę, ale także zapewniają jej odżywienie, nawilżenie i regenerację. Rytuał czystości pozwala na głębokie odświeżenie ciała i umysłu, przywracając harmonię i równowagę. To chwila tylko dla Ciebie, aby zanurzyć się w morskiej odnowie i poczuć świeżość oraz lekkość każdego dnia.

Thalasso Therapy od Tesori d’Oriente to nie tylko pielęgnacja ciała, ale także podróż do świata luksusowego relaksu. Dzięki produktom z tej linii możesz codziennie cieszyć się chwilą odprężenia i przywrócić swojemu ciału naturalną równowagę i energię. Zanurz się w morskiej odnowie i poczuj się jak w luksusowym spa bez wychodzenia z domu.

Produkty z linii Thalasso Therapy są szeroko dostępne w drogeriach stacjonarnych oraz online.

Płyn do płukania Thalasso Therapy: poj. 760 ml, cena: ok. 14 zł

Perfumy Thalasso Therapy: poj. 100 ml, cena: ok 26 zł

Płyn do kąpieli Thalasso Therapy: poj. 500 ml, cena: ok. 23 zł

Żel pod prysznic Thalasso Therapy: poj. 250 ml, cena: ok. 13 zł

https://tesoridoriente.pl/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.

Kontakt dla mediów:

Kamila Nowakowska

kamila@toktok.com.pl, tel.: +48 668 772 338