Tesori d’Oriente linia Japanese Rituals – Aromatyczny rytuał piękna inspirowany Japonią. Kolekcja body & home

Tesori d’Oriente Japanese Rituals – Aromatyczny rytuał piękna inspirowany Japonią – Odkryj harmonię ciała i ducha, zanurz się w przyjemności japońskiej pielęgnacji z linią Japanese Rituals

Wejdź do świata pełnego harmonii i zmysłowego relaksu dzięki linii Japanese Rituals od Tesori d’Oriente. Ta wyjątkowa kolekcja aromatycznych produktów body & home, inspirowana japońską tradycją pielęgnacyjną, łączy w sobie bogactwo orientalnych składników z niezwykłym zapachem przyjemności, który koi zmysły i odpręża ciało.

Japońska filozofia pielęgnacji ciała opiera się na dążeniu do równowagi i piękna w najczystszej formie. Linia Tesori d’Oriente Japanese Rituals czerpie inspirację z tych tradycji, wykorzystując ekstrakt z piwonii oraz olej Tsubaki – dwa wyjątkowe składniki, które od wieków są sekretem nieskazitelnie gładkiej i promiennej skóry Japonek. Ekstrakt z piwonii, bogaty w antyoksydanty, ma właściwości nawilżające i regenerujące, a olej Tsubaki głęboko odżywia i wygładza skórę, nadając jej jedwabistą miękkość.

W linii Japanese Rituals dostępne są:

Płyn do kąpieli Japanese Rituals: Zawiera ekstrakt z piwonii oraz odżywczy olej Tsubaki, które wspomagają regenerację skóry i pozostawiają ją aksamitnie gładką. Bogata, kremowa formuła otula ciało delikatnym zapachem, zamieniając kąpiel w prawdziwy rytuał relaksu.

Żel pod prysznic Japanese Rituals: Delikatnie oczyszcza skórę, zapewniając uczucie świeżości i nawilżenia. Połączenie ekstraktu z piwonii i oleju Tsubaki przywraca skórze blask, sprawiając, że staje się jedwabiście miękka i pachnąca.

Perfumy Japanese Rituals: Zmysłowa kompozycja zapachowa, która przenosi w sam środek kwitnących ogrodów Japonii. Eleganckie nuty piwonii i osmantusa, rozjaśnione żywością bergamotki i odrobiną frezji, tworzą kwiatowy ton podkreślony drzewnymi nutami paczuli, drzewa cedrowego i piżma. Głowa: cytrusy, grejpfrut, bergamotka. Serce: frezja, jaśmin, róża stulistna, osmantus. Głębia: paczula, drewno cedrowe, piżmo.

Krem do rąk Japanese Rituals: Bogata formuła z ekstraktem z piwonii i olejem Tsubaki intensywnie nawilża i pielęgnuje dłonie, pozostawiając je miękkie i gładkie.

Świeca zapachowa Japanese Rituals: Stworzona z myślą o aromaterapii, wypełnia wnętrze kojącym zapachem piwonii i drzewa sandałowego, tworząc atmosferę relaksu i harmonii.

Płyn do płukania Japanese Rituals: Oryginalny koncentrat o wyjątkowym zapachu, który otula tkaniny nutami piwonii i drzewa sandałowego. Sprawia, że ubrania są miękkie, łatwe do prasowania i pachnące przez długi czas.

Zapach serii Japanese Rituals

Zapach Japanese Rituals to połączenie delikatności i wyrafinowania, które wprowadza w stan przyjemnego relaksu. Nuty głowy otwierają się świeżymi akordami cytrusów, grejfruta i bergamotki, odświeżając zmysły i dodając energii. W sercu kompozycji dominują frezja, jaśmin, róża stulistna i osmantus, tworząc zmysłowe i kwiatowe tony, przypominające wiosenne poranki w japońskich ogrodach. Te nuty serca wnoszą subtelną elegancję i romantyzm, otulając skórę delikatnym zapachem przez cały dzień. Baza zapachu otula ciepłem paczuli, drzewa cedrowego i piżma, dodając kompozycji głębi i trwałości. Te drzewne i zmysłowe akcenty sprawiają, że zapach pozostaje na skórze przez długi czas, wprowadzając w stan harmonii i odprężenia. Ta unikalna kompozycja przywołuje atmosferę japońskich ogrodów w rozkwicie, gdzie każdy oddech napełnia harmonią i spokojem, a subtelne nuty zapachowe przenoszą do krainy zen.

Rytuał pielęgnacyjny Japanese Rituals

Produkty z linii Japanese Rituals to coś więcej niż kosmetyki – to zaproszenie do celebracji chwili dla siebie. Dzięki starannie dobranym składnikom i unikalnemu zapachowi, każdy produkt tej linii zamienia codzienną pielęgnację w wyjątkowy rytuał, który koi zmysły, odpręża ciało i przywraca wewnętrzną równowagę.

Japanese Rituals od Tesori d’Oriente to esencja orientalnego piękna zamknięta w eleganckich flakonach i opakowaniach. Pozwól sobie na chwilę luksusu i przenieś się do świata inspirowanego japońską filozofią harmonii, spokoju i naturalnej pielęgnacji.

Produkty z linii Japanese Rituals są szeroko dostępne w drogeriach stacjonarnych oraz online.

Płyn do kąpieli Japanese Rituals: poj. 500 ml, cena: ok. 23 zł

Żel pod prysznic Japanese Rituals: poj. 250 ml, cena: ok. 13 zł

Perfumy Japanese Rituals: poj. 100 ml, cena: ok. 26 zł

Płyn do płukania Japanese Rituals: poj. 760 ml, cena: ok. 14 zł

Krem do rąk Japanese Rituals: poj. 75 ml, cena: ok. 12 zł

Świeca zapachowa Japanese Rituals: poj. 200 g, cena: ok. 30 zł

https://tesoridoriente.pl/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Tesori d’Oriente: Tesori d’Oriente to włoska marka, która od lat inspiruje klientów na całym świecie, oferując produkty stworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Filozofia marki opiera się na celebrowaniu harmonii ciała i ducha poprzez luksusowe aromaty i produkty inspirowane dalekowschodnimi rytuałami. Każda linia zapachowa stanowi wyjątkową podróż do odległych zakątków świata, oferując zmysłowe doznania i chwile relaksu. Tesori d’Oriente oferuje nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale również produkty do aromatyzowania wnętrz, takie jak patyczki zapachowe, świece oraz koncentraty do płukania tkanin. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o tworzeniu harmonijnej atmosfery, w której zapach wpływa na nastrój i wspiera poczucie dobrostanu. Obecność w ponad 30 krajach oraz uznanie wśród milionów klientów potwierdzają prestiż marki. Tesori d’Oriente to synonim luksusowej pielęgnacji w przystępnej cenie, która łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki wyjątkowym kompozycjom zapachowym i starannie dobranym składnikom, marka oferuje produkty, które wzbogacają codzienne rytuały pielęgnacyjne, zapewniając harmonię i równowagę zarówno dla ciała, jak i dla ducha.

Kontakt dla mediów:

Kamila Nowakowska

kamila@toktok.com.pl, tel.: +48 668 772 338